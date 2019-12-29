В Конотопе торжественно открыли светофор с кнопкой: видео

На Сумщине в Конотопе состоялось торжественное открытие светофора на улице Успенско-Троицкой. В мероприятии также принял участие мэр города Артем Семенихин.

Как подчеркнули на открытии светофора, его установили именно на этом месте, поскольку оно является известным своей аварийностью. Также местные чиновники надеются, что такой элемент регулирования дорожного движения улучшит условия жизни в городе в целом.

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Сегодня официально мы запускаем в эксплуатацию этот светофор. Хочу официально сказать, что это перекресток – действительно такое гиблое место, переход – действительно очень грустный. Дай Бог, что в нашем городе, как на примере этого светофорного объекта, и дальше продолжалась такая консолидация усилий для развития нашего города,

– подчеркнул мэр Конотопа Артем Семенихин.

Также городской голова отметил, что этот светофор работает по требованию. То есть, здесь есть кнопка, и для того, чтобы перейти дорогу, надо на нее нажать.

Как в Конотопе на Сумщине торжественно открывали светофор: смотрите видео

Заметим, что население Конотопа составляет около 90 тысяч человек. И из общественного транспорта, здесь кроме маршрутных такси, работают даже трамваи.

К слову, в конце сентября в России с помпой открыли пластиковые окна и балконную дверь в одном из детских садов. В учреждении надеются, что благодаря такому шагу удастся сохранить тепло и уют в холодную пору.