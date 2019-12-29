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      У Конотопі урочисто відкрили світлофор з кнопкою: відео

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      У Конотопі на проблемному перехресті відбулося урочисте відкриття світлофора

      На Сумщині у Конотопі відбулося урочисте відкриття світлофора на вулиці Успенсько-Троїцькій. У заході також взяв участь міський голова міста Артем Семеніхін.

      Як підкресли на відкритті світлофора, його встановили саме на цьому місці, оскільки воно є відомим своєю аварійністю. Також місцеві чиновники сподіваються, що такий елемент регулювання дорожнього руху покращить умови життя у місті загалом.

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      Сьогодні офіційно ми запускаємо у експлуатацію цей світлофор. Хочу офіційно сказати, що це перехрестя – дійсно таке гибле, перехід – дійсно дуже сумний. Дай Боже, що у нашому місті, як на прикладі цього світлофорного об’єкту, і далі продовжувалася така консолідація зусиль задля розвитку нашого міста,
      – підкреслив мер Конотопа Артем Семеніхін.

      Також міський голова наголосив, що цей світлофор працює за вимогою. Тобто, тут є кнопка, і для того, щоб перейти дорогу, треба на неї натиснути.

      Як у Конотопі на Сумщині урочисто відкривали світлофор: дивіться відео 

      Зауважимо, що населення Конотопа складає близько 90 тисяч осіб. І з громадського транспорту, тут окрім маршрутних таксі, працюють також навіть трамваї.  

      До слова, наприкінці вересня у Росії з помпою відкрили пластикові вікна та балконні двері у одному з дитячих садків. У закладі сподіваються, що завдяки такому кроку вдасться зберегти тепло та затишок у холодну пору.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Конотоп Аварії та ДТП Курйозні новини
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