В космос запустили ракету Vega: ее "сердце" сделали украинцы

В ночь на 23 августа 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запустили европейскую ракету-носитель легкого класса Vega. Двигатель для ракеты разработали украинцы.

Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Двигатель РД-843 4-й степени ракеты-носителя разработали специалисты Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени Н.К. Янгеля", а изготовили на Государственном предприятии "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А.М. Макарова".

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Ракета Vega вывела на орбиту метеорологический космический аппарат Aeolus Европейского космического агентства. Он оснащен лазерной системой, которая разработана для своевременного и точного измерения профиля ветра в глобальных масштабах из космоса. Информация, которую будет собирать и передавать аппарат, улучшит качество прогноза погоды и будет помогать для долгосрочного исследования климата.

Что такое Vega?

Это ракета-носитель, созданная совместно Европейским космическим агентством (ESA) и Итальянским космическим агентством (ASI). Ракета названа в честь самой яркой звезды северного полушария. Первый запуск состоялся 13 февраля 2012 года. 23 августа состоялся уже 12 ее запуск. Всего за 6 лет работы Vega вывела на орбиту 27 спутников.

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