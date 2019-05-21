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      В Кремле ответили на заявление Зеленского относительно санкций и напомнили о Донбассе

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      Кремль ответил Зеленскому на просьбу усилить санкции
      Кремль ответил Зеленскому на просьбу усилить санкции / ТАСС

      В России утверждают, что призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной" и не поможет в достижении мира на Донбассе.

      Слова Зеленского напоминают "риторику предыдущих 5 лет", об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

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      "Пока новаций мы не видим. Это и риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", – заявил он.

      Песков утверждает, что такая позиция не сможет помочь Украине разобраться с проблемой на Донбассе.

      США не могут выполнить перечень минских договоренностей. Этот перечень не может выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев,
      – сказал пресс-секретарь Путина.

      Отметим, 21 мая на встрече с представителями администрации США Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления территориальной целостности Украины. Кроме того, украинский гарант призвал продолжать политику ужесточения санкций против России.

      В марте президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских санкций.

      Кого касаются санкции?Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.

      Кроме того, США вместе с ЕС и Канадой ввели дополнительные ограничения из-за захвата Россией украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Владимир Зеленский Санкции
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