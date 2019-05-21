У Кремлі відповіли на заяву Зеленського щодо санкцій і нагадали про Донбас

У Росії стверджують, що заклик Президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і не допоможе у досягненні миру на Донбасі.

Слова Зеленського нагадують «риторику попередніх 5 років», про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

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"Поки новацій ми не бачимо. Це та риторика щодо санкцій проти Росії, яка не відзначається новизною", - заявив він.

Пєсков стверджує, що така позиція не зможе допомогти Україні розібратися з проблемою на Донбасі.

США не можуть виконати перелік мінських домовленостей. Цей перелік не може також виконати Росія. Його повинен і може виконувати Київ,

– сказав прес-секретар Путіна.

Зазначимо, 21 травня на зустрічі з представниками адміністрації США Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення територіальної цілісності України. Окрім того, український гарант закликав продовжувати політику посилення санкцій проти Росії.

У березні президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських санкцій.

Кого стосуються санкції?Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.

Окрім того, США разом із ЄС та Канадою ввели додаткові обмеження через захоплення Росією українських корблів поблизу Керченської протоки.