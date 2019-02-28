В легендарных Крутах несмотря на давление община покинула Московский патриархат

К Православной церкви присоединилась община в селе Круты Нежинского района, несмотря на сопротивление со стороны московских попов. Это уже 12 община на Черниговщине, которая решила отсоединиться от русской церкви в Украине.

Священник Екатерининской церкви в Чернигове и военный капеллан отец Евгений (Орда) сообщил, что решение о переходе община приняла 27 февраля, пишет "УНИАН".

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Без давления со стороны УПЦ МП не обошлось, однако местные жители ему не поддались.

На людей оказывалось значительное давление со стороны "московских попов", но в Крутах живут патриотично настроенные люди, и две трети участников собрания проголосовали за переход к Украинской церкви,

– отметил священник.

Круты напоминают украинцам трагические события – 5-часовой бой, состоявшийся 29 января 1918 года. Тогда 4-тысячные подразделения русской Красной гвардии под предводительством эсера Михаила Муравьева пошли на отряд киевских курсантов и казаков "Вольного казачества", что в общем насчитывал от 400 до 800 воинов. Точное количество погибших не известно до сих пор – командир этого отряда Аверкий Гончаренко в воспоминаниях говорит о 250 бойцах, современные оценки – 70-100 человек. При этом большевиков погибло по меньшей мере 300.

Отметим, эта община стала 12 в регионе, которая официально перешла к ПЦУ. Священник отмечает, что желающих больше, однако давление на общины и священников со стороны Русской церкви в Украине делает свое. Всего в Черниговщине УПЦ МП имеет 561 общину.

Как происходит процесс перехода приходов к ПЦУ

Инфографика: количество приходов УПЦ МП

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.