У легендарних Крутах попри тиск громада покинула Московський патріархат

До Православної церкви України приєдналась громада у селі Крути Ніжинського району попри опір з боку московських попів. Це вже 12 громада на Чернігівщині, яка вирішила від'єднатись від російської церкви в Україні.

Священик Катерининської церкви у Чернігові та військовий капелан отець Євген (Орда) повідомив, що рішення про перехід громада прийняла 27 лютого, пише "УНІАН".

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Без тиску з боку УПЦ МП не обійшлося, однак місцеві жителі йому не піддалися.

На людей чинився значний тиск з боку "московських попів", але в Крутах живуть патріотично налаштовані люди, і дві третини учасників зборів проголосували за перехід до Української церкви,

– зазначив священик.

Крути нагадують українцям трагічні події – 5-годинний бій, що відбувся 29 січня 1918 року. Тоді 4-тисячні підрозділи російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова пішли на загін київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", що загалом нараховував від 400 до 800 вояків. Точна кількість загиблих не відома досі – командир цього загону Аверкій Гончаренко у спогадах говорить про 250 бійців, сучасні оцінки – 70-100 осіб. При цьому більшовиків загинуло щонайменше 300.

Зазначимо, ця громада стала 12 в регіоні, яка офіційно перейшла до ПЦУ. Священик зазначає, що охочих більше, однак тиск на громади та священиків з боку Російської церкви в Україні робить своє. Загалом у Чернігівщині УПЦ МП має 561 громаду.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ



Інфографіка: кількість парафій УПЦ МП

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.