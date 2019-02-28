12:23
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ

      У легендарних Крутах попри тиск громада покинула Московський патріархат

      1041 Читать новость на русском
      У легендарних Крутах громада перейшла до ПЦУ попри сильний тиск з боку московських попів, – священик
      У легендарних Крутах громада перейшла до ПЦУ попри сильний тиск з боку московських попів, – священик / Фото з відкритих джерел

      До Православної церкви України приєдналась громада у селі Крути Ніжинського району попри опір з боку московських попів. Це вже 12 громада на Чернігівщині, яка вирішила від'єднатись від російської церкви в Україні.

      Священик Катерининської церкви у Чернігові та військовий капелан отець Євген (Орда) повідомив, що рішення про перехід громада прийняла 27 лютого, пише "УНІАН".

      Читайте також: Гоніння і депортація священиків, – із якими загрозами стикається ПЦУ на окупованому Донбасі

      Без тиску з боку УПЦ МП не обійшлося, однак місцеві жителі йому не піддалися.

      На людей чинився значний тиск з боку "московських попів", але в Крутах живуть патріотично налаштовані люди, і дві третини учасників зборів проголосували за перехід до Української церкви,
      – зазначив священик.

      Крути нагадують  українцям трагічні події – 5-годинний бій, що відбувся 29 січня 1918 року. Тоді 4-тисячні підрозділи російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова пішли на загін київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", що загалом нараховував від 400 до 800 вояків. Точна кількість загиблих не відома досі – командир цього загону Аверкій Гончаренко у спогадах говорить про 250 бійців, сучасні оцінки – 70-100 осіб. При цьому більшовиків загинуло щонайменше 300.

      Зазначимо, ця громада стала 12 в регіоні, яка офіційно перейшла до ПЦУ. Священик зазначає, що охочих більше, однак тиск на громади та священиків з боку Російської церкви в Україні робить своє. Загалом у Чернігівщині УПЦ МП має 561 громаду


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ


      Інфографіка: кількість парафій УПЦ МП

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      blog_ava
      Головні новини 27 лютого: Україна не їде на Євробачення та раптовий удар Індії по Пакистану
      сьогодні
      5221
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія УПЦ МП Новини Чернігова Історія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      сьогодні , 12:13 Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      Блог Соцмережі 156
      Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      сьогодні , 11:02 Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      787
      Військовий "картковий будинок", або Чому заарештували екс-керівника Генштабу
      сьогодні , 08:40 Військовий "картковий будинок", або Чому заарештували екс-керівника Генштабу
      Наталя Ромашова 1243
      Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      27 лютого , 22:01 Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      Артем Овдієнко 1863
      Конфлікт між Індією і Пакистаном: чи бути війні і як це торкнеться України
      27 лютого , 21:33 Конфлікт між Індією і Пакистаном: чи бути війні і як це торкнеться України
      Світлана Попова 2670
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук