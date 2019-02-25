Гоніння і депортація священиків, – із якими загрозами стикається ПЦУ на окупованому Донбасі

Протягом останніх п’яти років ситуація із дотриманням права на свободу совісті і віросповідання на окупованих територіях Донбасу постійно погіршується. Мовиться про систематичні гоніння вірян української церкви, арешти, захоплення храмів тощо.

Проте, якщо раніше мовилося лише про обмеження деяких прав парафіян і представників ПЦУ, то з березня виникає нова, серйозніша загроза. Діяльність Помісної української церкви проросійські окупанти на Донбасі можуть повністю заборонити, заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

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Виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів нашої церкви, повної конфіскації майна громад та депортації священиків із підконтрольної так званій "ДНР" території. Підставою для цього є незаконна вимога до громад "зареєструватися за законами республіки",

– зазначив настоятель ПЦУ.

Він наголосив: таку вимогу виконати просто неможливо, адже структура, яка видала такий "закон", Україна не визнає.

Через цю ситуацію під загрозу потрапляють 36 храмів, а також єпархіальний Будинок милосердя, які перейшли до ПЦУ і є розташованими в окупованих районах Донецької області.

Через такі загрози Епіфаній звернувся до ООН, ОБСЄ, ЄС і країн-гарантів Мінського процесу із закликом вплинути на окупантів.

"Просимо також всіх молитися про громади і духівництво нашої Церкви на окупованих територіях Донбасу та за всіх, хто страждає від поневолення", – додав митрополит Епіфаній.

Зазначимо, що зі схожою вимогою до парафіян ПЦУ у Криму звернулася російська влада на півострові. Так, окупанти вимагають від громади ПЦУ у Криму зареєструватися на території РФ відповідно до їх законодавства або ж, іншими словами, фактично визнати Крим російським.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.