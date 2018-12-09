В Мариуполе авто въехало в остановку общественного транспорта: есть пострадавшие

Вечером восьмого декабря в Мариуполе автомобиль Mitsubishi на большой скорости въехал в остановку "Драмтеатр". В результате аварии пострадали четыре человека, из них один ребенок.

Водитель рассказал, что у него разорвало колесо. Поэтому он не справился с управлением и въехал в остановку.

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Всех пострадавших с ушибами доставили в больницу. Выяснилось, что водитель неоднократно задерживался правоохранительными органами за вождение в нетрезвом состоянии. По версии очевидцев, водитель и на этот раз был в состоянии алкогольного опьянения, однако полиция этот факт пока не подтвердила.

Автомобиль ехал на большой скорости, затем его резко развернуло и он въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди,

– сказал очевидец ДТП.

Напомним, что 8 декабря, в оккупированном Россией Крыму произошла жуткая авария, в которой погибли четыре человека, еще один получил травмы. Трагедия произошла в Бахчисарайском районе между селами Табачное и Вилино. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.