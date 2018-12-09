18:06
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Маріуполі авто в'їхало в зупинку громадського транспорту: є постраждалі

      160 Читать новость на русском
      ДТП у Маріуполі
      ДТП у Маріуполі / Фото з вільних джерел

      Увечері восьмого грудня у Маріуполі автомобіль Mitsubishi на великій швидкості в'їхав у зупинку "Драмтеатр". Внаслідок аварії постраждали чотири людини, з них одна дитина.

      Водій розповів, що у нього розірвало колесо. Тому він не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку. 

      Читайте також: На Закарпатті водій навмисно в'їхав у натовп людей: є загибла та поранені

      Усіх постраждалих із забоями доставили до лікарні. З'ясувалося, що водій неодноразово був затриманий правоохоронними органами за керування у нетверезому стані. За версією очевидців, водій і цього разу був у стані алкогольного сп'яніння, проте поліція цей факт поки що не підтвердила.

      Автомобіль їхав на великій швидкості, потім його різко розвернуло і він в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій стояли люди,
      – сказав очевидець ДТП.

      Нагадаємо, що 8 грудня, в окупованому Росією Криму сталася моторошна аварія, в якій загинули чотири людини, ще одна отримала травми. Трагедія трапилася у Бахчисарайському районі між селами Табачне і Віліне. Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням і скоїв з'їзд з дороги з подальшим перекиданням і наїздом на дерево.

      Теги: Авто Новини України Аварії та ДТП Новини Донецька Новини Маріуполя
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      сьогодні , 16:00 Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      Ukrainer 908
      Зовнішньополітичний провал Німеччини
      сьогодні , 14:27 Зовнішньополітичний провал Німеччини
      Борис Немировський 1197
      Где лучшая система здравоохранения: топ-16 стран мира
      сьогодні , 12:02 Где лучшая система здравоохранения: топ-16 стран мира
      Все про здоров'я 1847
      Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      сьогодні , 08:45 Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      Ольга Черненко 3201
      Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO
      сьогодні , 07:34 Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO
      9676
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Уродженка України Оксана Мастерс здобула срібну медаль Паралімпіади-2018
      10 березня , 04:23
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Працівники заводу Ford почали використовувати екзоскелети
       8 серпня , 14:40
      Визначились всі учасники 1/4 фіналу Кубка України
       31 жовтня , 22:12
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук