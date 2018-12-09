У Маріуполі авто в'їхало в зупинку громадського транспорту: є постраждалі

Увечері восьмого грудня у Маріуполі автомобіль Mitsubishi на великій швидкості в'їхав у зупинку "Драмтеатр". Внаслідок аварії постраждали чотири людини, з них одна дитина.

Водій розповів, що у нього розірвало колесо. Тому він не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку.

Читайте також: На Закарпатті водій навмисно в'їхав у натовп людей: є загибла та поранені

Усіх постраждалих із забоями доставили до лікарні. З'ясувалося, що водій неодноразово був затриманий правоохоронними органами за керування у нетверезому стані. За версією очевидців, водій і цього разу був у стані алкогольного сп'яніння, проте поліція цей факт поки що не підтвердила.

Автомобіль їхав на великій швидкості, потім його різко розвернуло і він в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій стояли люди,

– сказав очевидець ДТП.

Нагадаємо, що 8 грудня, в окупованому Росією Криму сталася моторошна аварія, в якій загинули чотири людини, ще одна отримала травми. Трагедія трапилася у Бахчисарайському районі між селами Табачне і Віліне. Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням і скоїв з'їзд з дороги з подальшим перекиданням і наїздом на дерево.