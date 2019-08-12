В масштабном ДТП на Киевщине пострадали 13 человек: фото и видео

Вблизи пгт Глеваха Киевской области произошла масштабная авария. Так, из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли 2 человека, еще 13 – пострадали.

Как сообщает "Информатор", по словам очевидцев происшествия, Volkswagen подрезал маршрутку, которая тормозила возле остановки общественного транспорта.

Актуально! Двое украинцев погибли в ДТП в Чехии: фото

А поскольку легковой автомобиль ехал на высокой скорости, столкновение было достаточно сильным. Так, от удара маршрутку занесло на другую сторону дороги.



13 человек пострадали в аварии на Киевщине

Двое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия. Спасателям пришлось вырезать дверь авто, чтобы достать погибших из машины. Водитель Volkswagen остался цел, благодаря подушке безопасности в авто.



Последствия ДТП, в котором погибли 2 человека

Смотрите видео: последствия масштабной аварии на Киевщине