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      В масштабном ДТП на Киевщине пострадали 13 человек: фото и видео

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      В масштабном ДТП на Киевщине пострадали 13 человек
      В масштабном ДТП на Киевщине пострадали 13 человек / ГСЧС

      Вблизи пгт Глеваха Киевской области произошла масштабная авария. Так, из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли 2 человека, еще 13 – пострадали.

      Как сообщает "Информатор", по словам очевидцев происшествия, Volkswagen подрезал маршрутку, которая тормозила возле остановки общественного транспорта.

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      А поскольку легковой автомобиль ехал на высокой скорости, столкновение было достаточно сильным. Так, от удара маршрутку занесло на другую сторону дороги.

      13 людей постраждали в аварії на Київщині
      13 человек пострадали в аварии на Киевщине

      Двое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия. Спасателям пришлось вырезать дверь авто, чтобы достать погибших из машины. Водитель Volkswagen остался цел, благодаря подушке безопасности в авто.

      В результаті ДТП загинули 2 людей
      Последствия ДТП, в котором погибли 2 человека

      Смотрите видео: последствия масштабной аварии на Киевщине

       

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      Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Жертвы Авто Новости Киева ГСЧС
      Источник: 24 канал
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