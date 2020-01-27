16:09
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      В Мелитополе нашли уже разложившийся труп женщины – фото

      7 Читати новину українською
      В Мелитополе нашли скелет женщины / newsone.ua

      Жители города на улице Михаила Оратавского обнаружили останки неизвестной женщины. На месте происшествия работали правоохранители и криминалисты.

      Инцидент произошел 17 января. Труп пролежал на территории более полугода и успел полностью разложиться. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

      Читайте также: На Уманщине мужчина пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы убийства

      Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

      скелет труп
      Труп женщины в Мелитополе / Фото: РИА

      Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
      сегодня
      38538
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Запорожья
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия
      Блоги 149
      сегодня , 14:37 Кто подставил Дональда Трампа, или Недоброжелательный интерес к Украине
      Борис Немировський 83
      сегодня , 11:00 Как правильно лечить грипп и простуду
      653
      сегодня , 13:37 История Холокоста: как нацисты убили миллионы невинных евреев
      Ігор Саджениця 5191
      сегодня , 13:07 Безопасность авиапутешествия: как выбрать перевозчика для комфортного перелета
      Інна Жолобович 570
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук