В Мелитополе нашли уже разложившийся труп женщины – фото

Инцидент произошел 17 января. Труп пролежал на территории более полугода и успел полностью разложиться. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Жители города на улице Михаила Оратавского обнаружили останки неизвестной женщины. На месте происшествия работали правоохранители и криминалисты.

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