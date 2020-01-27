В Мелитополе нашли уже разложившийся труп женщины – фото
Жители города на улице Михаила Оратавского обнаружили останки неизвестной женщины. На месте происшествия работали правоохранители и криминалисты.
Инцидент произошел 17 января. Труп пролежал на территории более полугода и успел полностью разложиться. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Читайте также: На Уманщине мужчина пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы убийства
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Труп женщины в Мелитополе / Фото: РИА
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии