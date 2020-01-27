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      У Мелітополі знайшли труп жінки, який уже розклався – фото

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      У Мелітополі знайшли скелет жінки / newsone.ua

      Мешканці міста на вулиці Михайла Оратавського виявили останки невідомої жінки. На місці події працювали правоохоронці та криміналісти.

      Інцидент стався 17 січня. Труп пролежав на території більше пів року і встиг повністю розкластися. Про це повідомляє "РИА Мелітополь".

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      Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

      скелет труп
      Труп жінки в Мелітополі / Фото: РИА

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Запоріжжя
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