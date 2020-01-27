У Мелітополі знайшли труп жінки, який уже розклався – фото

Мешканці міста на вулиці Михайла Оратавського виявили останки невідомої жінки. На місці події працювали правоохоронці та криміналісти.

Інцидент стався 17 січня. Труп пролежав на території більше пів року і встиг повністю розкластися. Про це повідомляє "РИА Мелітополь". Читайте також: На Уманщині чоловік намагався спалити тіло, щоб приховати сліди вбивства Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Труп жінки в Мелітополі / Фото: РИА