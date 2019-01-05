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      В МИД РФ возмущаются: работники ФБР задержали россиянина

      48 Читати новину українською
      В США задержали гражданина России
      В США задержали гражданина России / Фото из открытых источников

      В Министерстве иностранных дел России заявили о задержании гражданина России Дмитрия Макаренко на Северных Марианских островах. СМИ сообщают, что причина – махинации со средствами и военной продукцией.

      Об этом российское ведомство сообщает в своем комментарии.

      Читайте также: Задержанный "американский шпион" в РФ был осужден в США за попытку кражи крупной суммы

      По данным СМИ, Макаренко задержали и впоследствии арестовали по подозрению в отмывании средств и незаконной продаже военной продукции.

      Наш соотечественник Дмитрий Викторович Макаренко, 1979 года рождения, прибыл на остров Сайпан 29 декабря вместе с женой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилета,
      – говорится в сообщении МИД РФ.

      После задержания его этапировали в штат Флорида. В МИД России утверждают, что узнали о задержании не от официальных органов США, а от близких Макаренко, что противоречит Консульской конвенции.

      Ранее 24 канал писал, что Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Впоследствии Россия предоставила к нему консульский доступ, госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть мужчину на родину.

      Также в России следствие уже предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля. Американец обвинения не признает, а адвокат обжаловал меру пресечения. Позже стало известно, что Пол Уилан имеет еще гражданство Великобритании.

      Что известно о Поле Уилане?
      Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что 48-летний Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу. Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений у семьи. Надеюсь, что ему обеспечат соблюдение всех прав.
      Однако, брат-близнец предполагаемого шпиона не смог подтвердить CBC News, действительно ли он гражданин Канады. Стоит добавить, что Уилана посетил посол США в РФ Джон Хантсман. Он предложил поддержку и помощь арестованному.
      Кроме того, Корпус морской пехоты США опубликовал дополнительные данные об Уилане. Согласно записям, Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.
      Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового. Подробности обвинения в краже не публиковались.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
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