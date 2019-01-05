У МЗС РФ обурюються: працівники ФБР затримали росіянина

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про затримання громадянина Росії Дмитра Макаренка на Північних Маріанських островах. ЗМІ повідомляють, що причина – махінації із коштами та військовою продукцією.

Про це російське відомство повідомляє у своєму коментарі.

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За даними ЗМІ, Макаренка затримали і згодом заарештували за підозрою у відмиванні коштів та незаконному продажі військової продукції.

Наш співвітчизник Дмитро Вікторович Макаренко, 1979 року народження, прибув на острів Сайпан 29 грудня разом з дружиною, неповнолітніми дітьми та літніми батьками. Він був затриманий співробітниками ФБР в аеропорту відразу після прильоту,

– йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Після затримання його етапували до штату Флорида. У МЗС Росії стверджують, що дізнались про затримання не від офіційних органів США, а від близьких Макаренка, що суперечить Консульській конвенції.

Раніше 24 канал писав, що Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Вілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути чоловіка на батьківщину.



Також у Росії слідство вже висунуло обвинувачення у шпигунстві Полу Вілану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого. Американець звинувачення не визнає, а адвокат оскаржив запобіжний захід. Пізніше стало відомо, що Пол Вілан має ще громадянство Великої Британії.

Що відомо про Пола Вілана?Брат-близнюк затриманого Девід Уілан розповів, що 48-річний Пол Уілан прилетів у Москву 22 грудня на весілля. Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівіву родини. Близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.



Однак, брат-близнюк ймовірного шпигуна не зміг підтвердити CBC News, чи він дійсно громадянин Канади. Варто додати, що Вілана відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.



Крім того, Корпус морської піхоти США опублікував додаткові дані про Уілана. Згідно із записами, Вілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців в 2004 і 2006 роках.



Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку в званні рядового. Подробиці звинувачення в крадіжці не публікувалися.