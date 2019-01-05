20:35
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      У МЗС РФ обурюються: працівники ФБР затримали росіянина

      835 Читать новость на русском
      У США затримали громадянина Росії
      У США затримали громадянина Росії / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про затримання громадянина Росії Дмитра Макаренка на Північних Маріанських островах. ЗМІ повідомляють, що причина – махінації із коштами та військовою продукцією.

      Про це російське відомство повідомляє у своєму коментарі.

      Читайте також: Затриманий "американський шпигун" в РФ був засуджений у США за спробу крадіжки великої суми

      За даними ЗМІ, Макаренка затримали і згодом заарештували за підозрою у відмиванні коштів та незаконному продажі військової продукції.

      Наш співвітчизник Дмитро Вікторович Макаренко, 1979 року народження, прибув на острів Сайпан 29 грудня разом з дружиною, неповнолітніми дітьми та літніми батьками. Він був затриманий співробітниками ФБР в аеропорту відразу після прильоту,
      – йдеться у повідомленні МЗС РФ.

      Після затримання його етапували до штату Флорида. У МЗС Росії стверджують, що дізнались про затримання не від офіційних органів США, а від близьких Макаренка, що суперечить Консульській конвенції.

      Раніше 24 канал писав, що Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Вілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути чоловіка на батьківщину.

      Також у Росії слідство вже       висунуло обвинувачення у шпигунстві Полу Вілану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого. Американець звинувачення не визнає, а адвокат оскаржив запобіжний захід. Пізніше стало відомо, що Пол Вілан має ще громадянство Великої Британії.

      Що відомо про Пола Вілана?Брат-близнюк затриманого Девід Уілан розповів, що 48-річний Пол Уілан прилетів у Москву 22 грудня на весілля. Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівіву родини. Близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.

      Однак, брат-близнюк ймовірного шпигуна не зміг підтвердити CBC News, чи він дійсно громадянин Канади. Варто додати, що Вілана відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.

      Крім того, Корпус морської піхоти США опублікував додаткові дані про Уілана. Згідно із записами, Вілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців в 2004 і 2006 роках.

      Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку в званні рядового. Подробиці звинувачення в крадіжці не публікувалися.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Андрій Магера: Зневажаю тих українців, хто поїхав на заробітки в Росію
      сьогодні , 19:01 Андрій Магера: Зневажаю тих українців, хто поїхав на заробітки в Росію
      Наталя Ромашова 2101
      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      сьогодні , 17:02 Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      Наталя Сколоздра 1256
      Російська економіка проти Путіна
      сьогодні , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 8116
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сьогодні , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 976
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук