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      Затриманий "американський шпигун" в РФ був засуджений у США за спробу крадіжки великої суми

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      Затриманий "шпигун США" в РФ був засуджений в США за спробу крадіжки 10 тисяч доларів
      Затриманий "шпигун США" в РФ був засуджений в США за спробу крадіжки 10 тисяч доларів / Фото з відкритих джерел

      Громадянин США Пол Вілан, затриманий Росією за звинуваченням у шпигунстві, був раніше засуджений військовим судом у США за спробу крадіжки 10 тисяч доларів.

      Про це повідомляє The Washington Post.

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      Відомо, що Вілана викрили й в інших шахрайствах – він провів декілька іспитів і сам оцінив свої результати. Це могло привести до підвищення рангу і оплати праці.

      Корпус морської піхоти визнав Пола Вілана винним у спробі вкрасти в уряду США більше 10 тисяч доларів, коли він був направлений до Іраку в 2006 році, також він виписав чеки на суму близько 6 тисяч доларів,
      – пише видання.

      Крім того відзначається, що звинувачення, висунуті проти Вілана в спеціальному військовому суді два роки по тому, привели до його звільнення зі збройних сил.

      Раніше 24 канал писав, що Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Вілана. Його підозрюють у шпигунстві. Згодом Росія надала до нього консульський доступ, держсекретар США Майк Помпео закликав РФ негайно повернути чоловіка на батьківщину. Також у Росії слідство вже висунуло обвинувачення у шпигунстві Полу Вілану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого. Американець звинувачення не визнає, а адвокат оскаржив запобіжний захід. Пізніше стало відомо, що Пол Вілан має ще громадянство Великої Британії.

      Що відомо про Пола Вілана?Брат-близнюк затриманого Девід Уілан розповів, що 48-річний Пол Уілан прилетів у Москву 22 грудня на весілля. Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівів у родини. Близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.

      Однак, брат-близнюк ймовірного шпигуна не зміг підтвердити CBC News, чи він дійсно громадянин Канади. Варто додати, що Вілана відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.

      Крім того, Корпус морської піхоти США опублікував додаткові дані про Уілана. Згідно із записами, Вілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців в 2004 і 2006 роках.

      Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку в званні рядового. Подробиці звинувачення в крадіжці не публікувалися.

      Теги: Новини політики Новини Росії Затримання Пола Вілана у Росії Новини США Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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