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      Задержанный "американский шпион" в РФ был осужден в США за попытку кражи крупной суммы

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      Задержанный "шпион США" в РФ был осужден в США за попытку кражи 10 тысяч долларов
      Задержанный "шпион США" в РФ был осужден в США за попытку кражи 10 тысяч долларов / Фото из открытых источников

      Гражданин США Пол Вилан, задержанный Россией по обвинению в шпионаже, был ранее судим военным судом в США за попытку кражи 10 тысяч долларов.

      Об этом сообщает The Washington Post.

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      Известно, что Уилана разоблачили и в других мошенничествах – он провел несколько экзаменов и сам оценил свои результаты. Это могло привести к повышению ранга оплаты труда.

      Корпус морской пехоты признал Пола Уилана виновным в попытке украсть у правительства США больше 10 тысяч долларов, когда он был направлен в Ирак в 2006 году, также он выписал чеки на сумму около 6 тысяч долларов,
      – пишет издание.

      Кроме того отмечается, что обвинения, выдвинутые против Уилана в специальном военном суде два года назад, привели к его увольнению из вооруженных сил.

      Ранее 24 канал писал, что Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Впоследствии Россия предоставила ему консульский доступ, госсекретарь США Майк Помпео призвал РФ немедленно вернуть мужчину на родину. Также в России следствие уже предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля. Американец обвинения не признает, а адвокат обжаловал меру пресечения. Позже стало известно, что Пол Уилан имеет еще гражданство Великобритании.

      Что известно о Поле Уилане?
      Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что 48-летний Пол Уилан прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу. Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений у семьи, и близкие надеются, что ему обеспечат соблюдение всех прав.

      Однако, брат-близнец предполагаемого шпиона не смог подтвердить CBC News, действительно ли он гражданин Канады. Стоит добавить, что Уилана посетил посол США в РФ Джон Хантсман. Он предложил поддержку и помощь арестованному.

      Кроме того, Корпус морской пехоты США опубликовал дополнительные данные об Уилане. Согласно записям, Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был задействован в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.

      Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового. Подробности обвинения в краже не публиковались.

      Теги: Новости России Новости политики Задержание Пола Уилана в России Новости США Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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