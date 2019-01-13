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      В МинВОТе заявляют, что на оккупированные территории начали ездить меньше

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      В декабре уменьшилось количество людей, которые пересекли админграницу с оккупированными Крымом и Донбассом, — МинВОТ
      В декабре уменьшилось количество людей, которые пересекли админграницу с оккупированными Крымом и Донбассом, — МинВОТ / Фото из открытых источников

      В течение декабря 2018 года административную границу с оккупированным Крымом в оба направления пересекли на 32,5% меньше людей, чем в ноябре. Линию соприкосновения на Донбассе — на 4,7% меньше.

      Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

      Читайте также: Чтобы заблокировать доступ к Крыму, РФ стягивает на полуостров военную технику, – МинВОТ

      Так, административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области пересек 119 851 человек и 21 272 транспортных средств. По сравнению с показателями ноября – это 32,5% и 30,85% соответственно.

      В ведомстве отмечают, что больше всего людей воспользовались контрольно-пропускным пунктом "Чонгар" – 28 564 человека в направлении материковой Украины и 28 677 человек в направлении Крыма.

      По сравнению с ноябрем зафиксировано уменьшение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на 4,7% и транспортных средств на 7,5%,
      – говорится в сообщении.

      Пропускные пункты Донецкой области пересекли 815 тысяч человек, в Луганской – 275,7 тысячи гражданских.

      К слову, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий также рассказали, что жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей серьезно угрожают неутилизированные химические вещества из местных заводов. Российские оккупационные силы не заботятся о здоровье местных жителей.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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