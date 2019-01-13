У МінТОТі заявляють, що на окуповані території почали їздити менше

Упродовж грудня 2018 року адміністративну межу з окупованим Кримом в обидва напрямки перетнули на 32,5% людей менше, ніж у листопаді. Лінію зіткнення на Донбасі — на 4,7% менше.

Про це повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

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Так, адміністративну межу з окупованим Кримом у Херсонській області перетнула 119 851 особа та 21 272 транспортних засобів. У порівнянні із показниками листопада – це 32,5% та 30,85% відповідно.

У відомстві зазначають, що найбільше людей скористалися контрольно-пропускним пунктом "Чонгар" — 28 564 осіб в напрямку материкової України та 28 677 осіб у напрямку Криму.

Порівняно із листопадом зафіксовано зменшення кількості перетинів цивільного населення у Донецькій та Луганській областях загалом на 4,7% та транспортних засобів на 7,5%,

– йдеться у повідомленні.

Пропускні пункти на Донеччині перетнули 815 тисяч осіб, на Луганщині – 275,7 тисячі цивільних.

До слова, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій також розповіли, що жителям окупованих територій Донеччини і Луганщини серйозно загрожують неутилізовані хімічні речовини із місцевих заводів. Російські окупаційні сили не дбають про здоров'я тамтешніх мешканців.