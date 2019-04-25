В Москве произошла перестрелка: два человека погибли
В Москве на станции метро "Новые Черемушки" произошла стрельба. В результате по меньшей мере два человека погибли.
Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 25 апреля.
По словам собеседника ресурса, предварительно, мужчина открыл огонь и застрелил другого. После он покончил с собой. В итоге у входа на станцию были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все причины произошедшего.
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