В Москве произошла перестрелка: два человека погибли

В Москве на станции метро "Новые Черемушки" произошла стрельба. В результате по меньшей мере два человека погибли.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 25 апреля.

По словам собеседника ресурса, предварительно, мужчина открыл огонь и застрелил другого. После он покончил с собой. В итоге у входа на станцию были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все причины произошедшего.