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      В Москве произошла перестрелка: два человека погибли

      35 Читати новину українською
      В Москве произошла перестрелка: два человека погибли

      В Москве на станции метро "Новые Черемушки" произошла стрельба. В результате по меньшей мере два человека погибли.

      Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 25 апреля.

      По словам собеседника ресурса, предварительно, мужчина открыл огонь и застрелил другого. После он покончил с собой. В итоге у входа на станцию были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями.

      Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все причины произошедшего.

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