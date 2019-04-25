У Москві на станції метро сталася стрілянина: дві людини загинули

У Москві на станції метро "Нові Черьомушки" сталася стрілянина. У результаті щонайменше дві людини загинули.

Як повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиданням на джерела у правоохоронних органах, інцидент трапився надвечір 25 квітня.

За словами співрозмовника ресурсу, попередньо, чоловік відкрив вогонь і застрелив іншого. Опісля він наклав на себе руки. У підсумку біля входу на станцію було виявлено два тіла з вогнепальними пораненнями.

Наразі на на місці події працює слідчо-оперативна група та криміналісти, які встановлюють всі причини події.

За інформацією Telegram-каналу 112, стрілянину влаштували приїжджі з Єревану (Вірменія) – "щось не поділили між собою, а коли один із них впав мертвим його опонент застрелився". Це не була дуель.

Фото з місця стрілянини у Москві (18+)