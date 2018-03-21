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В NASA строят космический корабль, который защитит Землю от астероидов

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В NASA строят космический корабль, который защитит Землю от астероидов
В NASA строят космический корабль, который защитит Землю от астероидов / Фото из открытых источников

Ливерморская национальная лаборатория, входящая в структуру Калифорнийского университета в США, присоединилась к национальной группе планетарной обороны, которая разработала концептуальный проект космического корабля для защиты от астероидов.

Об этом пишет Spacedaily.com.

Название корабля – HAMMER (Hypervelocity Astoid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle). Его протяженность составляет 9 метров, а вес 8,8 тонн.

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Корабль является модульным. Его могут применять как таран для отклонения астроида, или же он может стать носителем ядерного заряда для уничтожения астероида.

HAMMERу уже подыскали миссию – он должен отклонить от орбиты астероид 101955 Bennu площадью около 500 квадратных метров и весом более 79 миллионов тонн. Этот астероид может столкнуться с Землей 25 сентября 2135 года.

Шанс, что он приблизится к Земле на близкое расстояние, составляет 1 из 2700, специалисты намерены увести его с опасной орбиты. В случае столкновения мощность взрыва составит около 1,2 гигатонн (это в 80 тысяч раз больше энергии бомбы, которую сбросили на Хиросиму).

Проект реализуется совместно NASA, комиссией по ядерной безопасности и Ливерморской лабораторией.

Теги: Техно NASA Космос
Источник: 24 Канал
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