В НАТО осудили открытие Крымского моста
Североатлантический альянс осудил открытие Крымского моста 15 мая на аннексированном Россией полуострове.
Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.
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"НАТО называет Крымский мост нарушением суверенитета Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.
В частности, США и Евросоюз также осудили незаконное строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив.
Источник: 24 Канал
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