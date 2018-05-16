В НАТО осудили открытие Крымского моста

Североатлантический альянс осудил открытие Крымского моста 15 мая на аннексированном Россией полуострове.

Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

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"НАТО называет Крымский мост нарушением суверенитета Украины", – говорится в сообщении.

#BREAKING NATO denounces Crimea bridge as violating Ukraine's sovereignty — AFP news agency (@AFP) May 16, 2018

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

В частности, США и Евросоюз также осудили незаконное строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив.