У НАТО засудили відкриття Кримського мосту

Північноатлантичний альянс засудив відкриття Кримського мосту 15 травня в анексованому Росією півострові.

Про це повідомляє агентство AFP у Twitter.

Читайте також: Демонстрація влади та слабких сторін режиму Путіна: західні ЗМІ про відкриття Кримського мосту

"НАТО називає Кримський міст порушенням суверенітету України", – йдеться у повідомленні.

#BREAKING NATO denounces Crimea bridge as violating Ukraine's sovereignty — AFP news agency (@AFP) May 16, 2018

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Зокрема, США і Євросоюз також засудили незаконне спорудження та часткове відкриття мосту через Керченську протоку.