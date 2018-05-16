У НАТО засудили відкриття Кримського мосту
Північноатлантичний альянс засудив відкриття Кримського мосту 15 травня в анексованому Росією півострові.
Про це повідомляє агентство AFP у Twitter.
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"НАТО називає Кримський міст порушенням суверенітету України", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.
Зокрема, США і Євросоюз також засудили незаконне спорудження та часткове відкриття мосту через Керченську протоку.
Джерело: 24 Канал
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