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В НАТО жертвуют позицией Венгрии в пользу Украины, – аналитик

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Украина оказалась в сложной ситуации, но получила поддержку НАТО
Украина оказалась в сложной ситуации, но получила поддержку НАТО / Фото из открытых источников

На саммите НАТО Украина оказалась в сложной ситуации. Мы не стали ближе в политическом смысле к НАТО, но заручились поддержкой США и большинства участников Альянса.

Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

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По словам специалиста, во-первых, не в пользу Украины психологический кризис доверия в НАТО. Для нас важно сохранение единство самой организации и ее поддержку наших стремлений. Во-вторых, Венгрия откровенно саботировала сближение Украины и НАТО.

Украина смогла провести отдельную встречу в формате НАТО-Украина-Грузия и закрепить ее итоги в тексте заявления центрального секретариата Альянса несмотря на позицию Венгрии. Нельзя сказать, что мы стали ближе в политическом смысле к НАТО. Но признан технический статус страны-аспиранта. В тексте по итогам трех фигурирует, что НАТО признает стремление Украины к участию в программе расширенного партнерства,
– сказал Горбач.

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Политический аналитик отмечает: несмотря на проблему с Венгрией Украина заручилась поддержкой других членов, которые готовы идти навстречу нам и в известной степени жертвуют позицией Будапешта. В частности, США уделяют больше внимания Украине, показывая, что на данном этапе мы важнее Венгрии. По его мнению, идет политико-дипломатическое игнорирование политической позиции Венгрии.

Трамп не встретился с премьером Венгрии Орбаном, хотя последний его ждет уже два года. При этом встреча с Порошенко состоялась. Это говорит о заинтересованности американцев Украиной накануне встречи Трампа и Путина. А также о том, что США рассматривают Украину как партнера Альянса,
– убежден Горбач.

Специалист отметил, что встреча была в формате "Трамп спрашивал, а Порошенко подавал свою позицию", пытаясь вооружить президента США дополнительными аргументами перед переговорами с Путиным, которых, возможно, без контакта с украинской стороной не было.

Напомним, в рамках саммита НАТО состоявшегося 11-12 июля в Брюсселе, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил Порошенко, он говорил с Трампом о предстоящей встрече президента США с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. А также тщательно обсужден вопрос "Северного потока-2".

Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Венгрия НАТО
Источник: 24 Канал
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