У НАТО жертвують позицією Угорщини на користь Україні, – аналітик

На саміті НАТО Україна опинилася в складній ситуації. Ми не стали ближче в політичному сенсі до НАТО, але заручилися підтримкою США і більшості учасників Альянсу.

Про це 24 каналу розповів політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

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За словами фахівця, по-перше, не на користь України психологічна криза довіри в НАТО. Для нас важливе збереження єдності самої організації і її підтримки наших прагнень. По-друге, Угорщина відверто саботувала зближення України і НАТО.

Україна змогла провести окрему зустріч у форматі НАТО-Україна-Грузія і закріпити її підсумки в тексті заяви центрального секретаріату Альянсу попри позицію Угорщини. Не можна сказати, що ми стали ближче в політичному сенсі до НАТО. Але визнано технічний статус країни-аспіранта. В тексті за підсумками трьох фігурує, що НАТО визнає прагнення України до участі в програмі розширеного партнерства,

– зауважив Горбач.

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Політичний аналітик наголошує: попри проблему з Угорщиною Україна заручилася підтримкою інших членів Альянсу, які готові йти назустріч нам і до певної міри жертвують позицією Будапешту. Зокрема, США приділяють більше уваги Україні, показуючи, що на даному етапі ми важливіші Угорщини. На його думку, йде політико-дипломатичне ігнорування політичної позиції Угорщини.

Трамп не зустрівся з прем’єром Угорщини Орбаном, хоча останній на неї чекає вже два роки. При цьому зустріч з Порошенком відбулася. Це говорить про зацікавленість американців Україною напередодні зустрічі Трампа і Путіна. А також про те, що США розглядають Україну як партнера Альянсу,

– переконаний Горбач.

Фахівець зауважив, що зустріч була в форматі "Трамп запитував, а Порошенко подавав свою позицію", намагаючись озброїти президента США додатковими аргументами перед перемовинами з Путіним, яких, можливо, без контакту з українською стороною не було.

Нагадаємо, в рамках саміту НАТО що відбувся 11-12 липня у Брюсселі, президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Як заявив Порошенко, він говорив з Трампом про майбутню зустріч президента США з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі. А також ретельно обговорено питання "Північного потоку-2".