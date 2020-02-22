В Новых Санжарах для эвакуированных устанавливают 4G-интернет

В медцентре в Новых Санжарах устанавливают скоростной бесплатный интернет, чтобы эвакуированные из Уханя и медики могли общаться с родными. Инженеры оперативно разворачивают инфраструктуру для обеспечения связи с доступом к интернету.

Работы проводятся в сжатые сроки – в обычном режиме такая установка занимает несколько дней. Но, учитывая срочность и важность задачи, инженеры планируют развернуть сеть и обеспечить доступ к скоростному интернету в течение суток, сообщили в Полтавской ОГА.

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"Организация надежного покрытия в районе медицинского центра сейчас необходима. Мы понимаем, как важно людям быть на связи со своими родными, которые не могут их посетить в обсервации", – сказал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Отметил, что стойкая пропускная способность 4G-сети позволит обеспечить надежное высокоскоростное соединение. Сеть также позволит проводить прямые трансляции.

Что известно об эвакуации украинцев в Новые Санжары

20 февраля самолет со здоровыми 45 украинцами и 27 иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных семью автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо. На обсервации с эвакуированными все это время проведет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Против прибытия эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах устроили протесты со столкновениями и блокировкой дорог. К агрессивному противостоянию могут быть причастны политические и деловые круги, говорят в МВД.

В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили.

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Какова сейчас ситуация с эвакуированными в новых санжарах: