У Нових Санжарах для евакуйованих встановлюють 4G-інтернет

У медцентрі в Нових Санжарах встановлюють швидкісний безкоштовний інтернет, щоб евакуйовані з Уханя та медики могли спілкуватися з рідними. Інженери оперативно розгортають інфраструктуру для забезпечення зв'язку з доступом до інтернету.

Роботи проводяться в стислі терміни – у звичайному режимі така установка займає кілька днів. Та, враховуючи терміновість і важливість завдання, інженери планують розгорнути мережу і забезпечити доступ до швидкісного інтернету упродовж доби, повідомили у Полтавській ОДА.

Читайте також: Скалецька показала нове відео із санаторію у Нових Санжарах

"Організація надійного покриття в районі медичного центру зараз необхідна. Ми розуміємо, як важливо людям бути на зв'язку зі своїми рідними, які не можуть їх відвідати в обсервації", – сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Зауважило, що стійка пропускна здатність 4G-мережі дозволить забезпечити надійне високошвидкісне з'єднання. Мережа також дозволить проводити прямі трансляції.

Що відомо про евакуацію українців у Нові Санжари

20 лютого літак зі здоровими 45 українцями та 27 іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих сімома автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.

Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре. На обсервації з евакуйованими весь цей час проведе і голова МОЗ Зоряна Скалецька.

Проти прибуття евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах влаштували протести з сутичками та блокуванням доріг. До агресивного протистояння можуть бути причетними політичні і бізнесові кола, кажуть в МВС.

У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили.

Дивіться також: Чим у Нових Санжарах годують евакуйованих з Уханя: відео



Факти про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу