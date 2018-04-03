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В ООН хотят собрать три миллиарда долларов для страны, которая годами страдает от войны и голода

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Последствия обстрелов в йеменской столице Сане
Последствия обстрелов в йеменской столице Сане / DW

Йемен потребует около трех миллиардов долларов для помощи миллионам голодающих, больным и перемещенным лицам. Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали предоставить почти треть этой суммы.

Об этом во время донорской конференции в Женеве во вторник, 3 апреля, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает издание DW.

"В Йемене худший в мире гуманитарный кризис", – сказал Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН также напомнил представителям стран-доноров, что Йемен продемонстрировал большую щедрость, чем богатые страны, приняв большое количество сомалийских беженцев.

Итак, наша обязанность – ответить на щедрость йеменцев, которую они всегда имеют для тех, кто в ней нуждается. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже пообещали предоставить Йемену помощь в размере 930 миллионов долларов,
– отметил Антонио Гутерриш.

Также он добавил, что никакие деньги не помогут завершить войну в стране, единственным решением остается только политическое урегулирование ситуации через внутреннейеменский диалог.

Где находится Йемен и почему там война? Йемен – страна в юго-западной Азии, которая граничит на севере с Саудовской Аравией и Оманом на востоке. Там идет гражданская война с сентября 2014 года. Это ожесточенное противостояние между так называемыми комитетами народного сопротивления – национальной армией при поддержке арабской коалиции, и движением "Ансар Аллах", или повстанцами-хуситами, которых поддерживают сторонники бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Кроме того, в Йемене активно действует террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

В этой войне на территории Йемена использовано много оружия. Некоторые виды этого оружия уже запрещены на международном уровне для применения вблизи населенных пунктов. По данным различных международных организаций, в частности Human Rights Watch и Amnesty International, среди таких типов оружия – кассетные бомбы, которые были сброшены на жилые районы и привели к гибели и ранениям сотен гражданских. Во время конфликта погибли уже более 10 тысяч человек, около трех миллионов граждан страны стали беженцами.

По данным международной гуманитарной организации Save the Children, обнародованным в середине ноября 2017 года, в Йемене около 130 детей ежедневно умирают от голода и болезней. После более трех лет конфликта 22,2 миллиона из 27 миллионов йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Теги: Новости политики ООН Йемен
Источник: 24 Канал
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