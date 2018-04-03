В ООН хочуть зібрати три мільярди доларів для країни, яка роками страждає від війни та голоду

Ємен потребує близько трьох мільярдів доларів для допомоги мільйонам людей, що голодують, хворим та переміщеним особам. Саудівська Аравія та ОАЕ пообіцяли надати майже третину цієї суми.

Про це під час донорської конференції в Женеві у вівторок, 3 квітня, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає видання DW.

"У Ємені найгірша у світі гуманітарна криза", – сказав Антоніу Гутерріш.

Генеральний секретар ООН також нагадав представникам країн-донорів, що Ємен продемонстрував більшу щедрість, ніж багаті країни, прийнявши велику кількість сомалійських біженців.

Отже, наш обов'язок – відповісти на щедрість єменців, яку вони завжди мають для тих, хто її потребує. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати вже пообіцяли надати Ємену допомогу в розмірі 930 мільйонів доларів,

– відзначив Антоніу Гутерріш.

Також він додав, що ніякі гроші не допоможуть завершити війну в країні, єдиним рішенням залишається лише політичне врегулювання ситуації через внутрішньоєменський діалог.

Де розташований Ємен і чому там війна ? Ємен – країна в південно-західній Азії, межує на півночі з Саудівською Аравією і Оманом на сході. Там триває громадянська війна із вересня 2014 року. Це запекле протистояння між так званими Комітетами народного спротиву – національною армією за підтримки арабської коаліції, та рухом “Ансар Аллах”, або повстанцями-хуситами, яких підтримують прихильники колишнього президента Алі Абдалли Салеха. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".



У цій війні на території Ємену використано багато зброї. Деякі види цієї зброї вже заборонені на міжнародному рівні для застосування поблизу населених пунктів. За даними різних міжнародних організацій, зокрема Human Rights Watch та Amnesty International, серед таких типів зброї – касетні бомби, що були скинуті на житлові райони і призвели до загибелі та поранень сотень цивільних. Під час конфлікту загинули вже понад 10 тисяч людей, близько трьох мільйонів громадян країни стали біженцями.



За даними міжнародної гуманітарної організації Save the Children, оприлюдненими в середині листопада 2017 року, в Ємені близько 130 дітей щодня помирають від голоду та хвороб. Після понад трьох років конфлікту 22,2 мільйона з 27 мільйонів єменців потребують гуманітарної допомоги.