23:18
8 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, сегодня
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      В Польше увеличили минимальную зарплату: сколько будут получать украинские заробитчане

      114 Читати новину українською
      В Польше увеличили минимальную зарплату: сколько будут получать украинские заробитчане
      В Польше увеличили минимальную зарплату: сколько будут получать украинские заробитчане / Иллюстративное фото

      С нового 2019 года минимальная зарплата в Польше для работников на менее квалифицированных должностях составит 12 тысяч гривен. На таких должностях в основном работают украинские гастарбайтеры.

      Об этом сообщает UBR.

      Согласно распоряжению польского правительства, с начала 2019 года валовая минимальная зарплата для всех работников в стране составит 2250 злотых (16 тысяч 550 гривен). Это на 7,1% (150 злотых) больше, чем в предыдущем году. Так, работник на наименее квалифицированной должности будет получать "на руки" около 1634 злотых (12 тысяч 20 гривен, что почти втрое больше, чем в Украине).

      Читайте также: В Польше паникуют из-за массового отъезда украинских заробитчан: известна причина

      Кроме минимальных месячных окладов, правительство Польши пересмотрело и почасовые ставки. Поэтому с 1 января 2019 года минимальная валовая ставка составит 14,7 злотых в час (100 гривен). То есть чистыми деньгами работники будут получать около 10,7 злотых за час (73-74 гривны).

      Стоит заметить, что законодательно установленная минимальная зарплата не распространяется на гражданско-правовые договоры. Например, на договоры о комиссионной оплате труда.

      Обычно работники, получающие "минималку", работают полный рабочий день. Однако в случае неполной занятости (неполный рабочий день, 1/4 времени и так далее) минимальная зарплата будет высчитываться пропорционально отработанному времени.

      Рост минимальной зарплаты в Польше коснется и расчета размера выходного пособия в случае увольнения работника. С 2019 года работодатель обязан будет выдавать помощь в размере не более 15 минимальных валовых зарплат, то есть 33 тысячи 750 злотых (248 тысяч 300 гривен).

      Следует отметить, что польское правительство зорко следит за соблюдением работодателями установленных нормативов. В случае невыплаты работнику причитающейся зарплаты, Национальная инспекция труда будет штрафовать работодателей на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч злотых.

      Напомним, с 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1% и составит 4 173 гривны в месяц.

      Теги: Новости Украины Заробитчане Деньги Минимальная зарплата Новости Польши
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Иране женщины вышли на протесты против хиджабов: фото
       30 января 2018 , 18:57
      Королевские табу: как изменился стиль Меган Маркл после замужества в фотосравнении
       4 августа 2018 , 11:25
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук