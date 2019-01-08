В Польше увеличили минимальную зарплату: сколько будут получать украинские заробитчане

С нового 2019 года минимальная зарплата в Польше для работников на менее квалифицированных должностях составит 12 тысяч гривен. На таких должностях в основном работают украинские гастарбайтеры.

Об этом сообщает UBR.

Согласно распоряжению польского правительства, с начала 2019 года валовая минимальная зарплата для всех работников в стране составит 2250 злотых (16 тысяч 550 гривен). Это на 7,1% (150 злотых) больше, чем в предыдущем году. Так, работник на наименее квалифицированной должности будет получать "на руки" около 1634 злотых (12 тысяч 20 гривен, что почти втрое больше, чем в Украине).

Читайте также: В Польше паникуют из-за массового отъезда украинских заробитчан: известна причина

Кроме минимальных месячных окладов, правительство Польши пересмотрело и почасовые ставки. Поэтому с 1 января 2019 года минимальная валовая ставка составит 14,7 злотых в час (100 гривен). То есть чистыми деньгами работники будут получать около 10,7 злотых за час (73-74 гривны).

Стоит заметить, что законодательно установленная минимальная зарплата не распространяется на гражданско-правовые договоры. Например, на договоры о комиссионной оплате труда.

Обычно работники, получающие "минималку", работают полный рабочий день. Однако в случае неполной занятости (неполный рабочий день, 1/4 времени и так далее) минимальная зарплата будет высчитываться пропорционально отработанному времени.

Рост минимальной зарплаты в Польше коснется и расчета размера выходного пособия в случае увольнения работника. С 2019 года работодатель обязан будет выдавать помощь в размере не более 15 минимальных валовых зарплат, то есть 33 тысячи 750 злотых (248 тысяч 300 гривен).

Следует отметить, что польское правительство зорко следит за соблюдением работодателями установленных нормативов. В случае невыплаты работнику причитающейся зарплаты, Национальная инспекция труда будет штрафовать работодателей на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч злотых.

Напомним, с 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1% и составит 4 173 гривны в месяц.