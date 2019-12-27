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      В России нашли оправдание газопроводам в обход Украины

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      В российском правительстве заявили, что украинская ГТС "изношена" / ТАСС

      В России утверждают, что газотранспортная система Украины "изношена и нуждается в ремонте", поэтому трубопроводы в обход Украины будут "востребованы".

      Украине нужно ограничить использование своей ГТС для того, чтобы провести реконструкцию. Об этом заявил министр энергетики России Новак, пишет сообщает "Интерфакс".

      К теме: В России озвучили вариант ответа на санкции против "Северного потока-2"

      В то же время он подчеркнул, что Россия "никогда не отказывалась от украинской газотранспортной системы".

      Однако она вряд ли будет использоваться в таких объемах, как раньше, когда через нее прокачивалось около 90-100 миллиардов кубометров газа,
      – сказал Новак.

      Российский министр убеждает, что сообщал о "изношенности" украинской газотранспортной системы во время газовых переговоров.

      "Там нужно осуществить расходы на ее содержание, повысить эффективность, уменьшить пропускную способность и модернизировать на реальный объем, который можно использовать", – заявил он.

      Именно "проблемами с украинской ГТС" в российском правительстве оправдали необходимость строительства трубопроводов в обход Украины, в частности "Северного потока-2".

      Поэтому будет востребована и та инфраструктура, которая достраивается – это "Северный поток-2", инфраструктура, которая достроена – это "Турецкий поток",
      – сказал российский министр.

      Что об этом говорят в "Нафтогазе"?

      Там считают, что риск газовых договоренностей между Украиной и Россией в том, что российская сторона согласилась продолжить транзит своего газа через Украину только ради газопроводов в обход Украины.

      Переговоры и договоренности в "Нафтогазе" считают ширмой для спасения "Северного потока-2".

      Сейчас газопровод "Северный поток-2", против которого США ввели санкции, готов примерно на 93 процента. Оператор утверждает, что работа над ним продолжается.

      Читайте также: В России заявили о готовности создать специальное судно, чтобы достроить "Северный поток-2"

      Что надо знать о строительстве "Северного потока-2"?

      Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.

      Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово сразу сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики
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