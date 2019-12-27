У Росії знайшли виправдання газопроводам в обхід Україні

У Росії переконують, що газотранспортна система України "зношена та потребує ремонту", тому трубопроводи в обхід України будуть "затребувані".

Україні потрібно обмежити використання своєї ГТС для того, аби провести реконструкцію. Про це заявив міністр енергетики Росії Новак, пише повідомляє "Интерфакс".

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Водночас він наголосив, що Росія "ніколи не домовлялася від української газотранспортної системи".

Однак вона навряд чи буде використовуватися у таких обсягах, як раніше, коли через неї прокачувалося близько 90-100 мільярдів кубометрів газу,

– сказав Новак.

Російський мінстр переконує, що повідомляв про "зношеність" української газотранспортної системи під час газових переговорів.

"Там потрібно здійснити витрати на її утримання, підвищити ефективність, зменшити пропускну здатність та модернізувати на реальний обсяг, який можна використати", – заявив він.

Саме "проблемами з українською ГТС" у російському уряді виправдали необхідність будівництва трубопроводів в обхід України, зокрема "Північного потоку-2".

Тому буде затребувана і та інфраструктура, яка добудовується – це "Північний потік-2", інфраструктура, яка добудована – це "Турецький потік",

– сказав російський міністр.

Що про це кажуть у "Нафтогазі"?

Там вважають, що ризик газових домовленостей між Україною та Росією у тому, що російська сторона погодилася продовжити транзит свого газу через Україну лише заради газопроводів в обхід України.

Переговори і домовленості у "Нафтогазі" вважають ширмою для порятунку "Північного потоку-2".

Наразі газопровід "Північний потік-2", проти якого США запровадили санкції, готовий приблизно на 93 відсотки. Оператор стверджує, що робота над ним триває.

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Що треба знати про будівництво "Північного потоку-2"?

Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік , у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.

Американські санкції розкритикували у Німеччині, своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу.