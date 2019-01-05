В России панически отреагировали на участие принца Гарри в "антироссийских" военных учениях

В РФ убеждены, что королевскую семью Великобритании пытаются втянуть в антироссийскую кампанию, которую проводит британское правительство. Посольству РФ в Лондоне не понравилось участие принца Гарри в будущих военных учениях.

Об этом сообщили в посольстве России в Великобритании, пишет ТАСС.

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Российским дипломатам не понравилось сообщение в британских таблоидах об участии принца Гарри в военных учениях в Норвегии. Их в РФ называют "антироссийскими".

Скоординированное появление в британских таблоидах сообщения об участии принца Гарри в "антироссийских" военных учениях в Норвегии может свидетельствовать о том, что определенные силы стремятся привлечь королевскую семью в ведущую консервативным правительством Великобритании кампанию против России,

– утверждают в ведомстве.

Сообщение с таким содержанием в субботу, 5 декабря, среди других распространили таблоид Daily Mirror, The Sun, Daily Mail. Согласно им, принц Гарри будет присутствовать на предстоящих в Норвегии военных учениях, которые будут иметь целью отработку противодействия гипотетическому "российскому вторжению" на территорию скандинавской страны. Британские СМИ ссылаются на источники в королевском дворце и отмечают, что официально о визите принца в Норвегии и его роли в маневрах объявляться не будет.

К слову, учения должны состояться уже в ближайшие несколько недель, и в них примут участие 8 тысяч человек, среди них – 1 тысяча британских морских пехотинцев. К британцам присоединятся военнослужащие из США, Нидерландов и Норвегии.

Напомним, недавно посол России в Лондоне Александр Яковенко, Москва и Лондон якобы достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Великобритании и Российской Федерации с января 2019 года. При этом в посольстве Великобритании отмечают, что "никаких договоренностей" по возвращению дипломатов нет.