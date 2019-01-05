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      У Росії панічно відреагували на участь принца Гаррі в "антиросійських" військових навчаннях

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      У посольстві Росії прокоментували участь принца Гаррі у військових навчаннях
      У посольстві Росії прокоментували участь принца Гаррі у військових навчаннях / Фото з відкритих джерел

      У РФ переконані, що королівську родину Великобританії намагаються втягнути в антиросійську кампанію, яку проводить британських уряд. Посольству РФ у Лондоні не сподобалась участь принца Гаррі у майбутніх військових навчаннях.

      Про це повідомили у посольстві Росії у Великій Британії, пише ТАСС.

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      Російським дипломатам не сподобалось повідомлення в британських таблоїдах щодо участі принца Гаррі в військових навчаннях в Норвегії. Їх в РФ називають "антиросійськими".

      Координована поява в британських таблоїдах повідомлення про участь принца Гаррі в" антиросійських "військових навчаннях в Норвегії може свідчити про те, що певні сили прагнуть залучити королівську сім'ю в провідну консервативним урядом Великобританії кампанію проти Росії,
      – стверджують у відомстві.

      Повідомлення із таким змістом у суботу, 5 грудня, серед інших поширили таблоїд Daily Mirror, The Sun, Daily Mail. Згідно з ними, принц Гаррі буде присутній на майбутніх в Норвегії військових навчаннях, які матимуть на меті відпрацювання протидії гіпотетичному "російського вторгнення" на територію скандинавської країни. Британські ЗМІ посилаються на джерела в королівському палаці і зазначають, що офіційно про візит принца до Норвегії і його ролі в маневрах оголошуватися не буде.

      До слова, навчання повинні відбутися вже у найближчі кілька тижнів і в них братимуть участь 8 тисяч осіб, серед них – 1 тисяча британських морських піхотинців. До британців доєднаються військовослужбовці з США, Нідерландів і Норвегії.

      Нагадаємо, нещодавно посол Росії в Лондоні Олександр Яковенко, що Москва і Лондон нібито досягли домовленості про поступове відновлення чисельності дипломатичних представників у Великій Британії та Російській Федерації з січня 2019 року. Натомість у посольстві Великої Британії наголошують, що "жодних домовленостей" щодо повернення дипломатів немає.

      Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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