23:39
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В России рухнул еще один дом: видео

      428 Читати новину українською
      В российском Новочеркасске обрушилась стена дома
      В российском Новочеркасске обрушилась стена дома / Скриншот из видео МЧС России

      В российском Новочеркасске обрушилась стена четырехэтажного дома. Из здания эвакуировали 15 человек, пока информации о пострадавших нет.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Ростовской области.

      Читайте также: Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки

      "В 18:50 по московскому времени 3 января по адресу город Новочеркасск, улица Буденовская, 156, произошло обрушение части стены административного здания. Здание четырехэтажное, нежилое", – говорится в сообщении пресс-службы.

      Там отмечают, что часть здания, где произошел обвал, еще не эксплуатировалась. Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров.

      На первом этаже его находилось отделение "Сбербанка", не работавшей уже больше 1,5 лет. Рядом с обвалившейся частью расположенный боулинг-клуб,
      – отметили в российском ведомстве.

      Всех посетителей клуба эвакуировали. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

      Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. В связи со взрывом на территории Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели извлекли из-под завалов 39 тел.

      Теги: Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 января: Садовый идет в президенты, убийство в центре Киева, Украину заснежило
      сегодня , 22:35 Главные новости 3 января: Садовый идет в президенты, убийство в центре Киева, Украину заснежило
      228
      "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      сегодня , 22:00 "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      Наталя Ромашова 681
      Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:02 Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
      175
      Трансферы украинских клубов 2019 года
      сегодня , 20:30 Трансферы украинских клубов 2019 года
      159
      Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      сегодня , 20:10 Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      Світлана Попова 810
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук