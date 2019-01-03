У Росії обвалилась ще одна будівля: відео

У російському Новочеркаську обвалилася стіна чотириповерхового будинку. Із будівлі евакуювали 15 осіб, наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Головного управління МНС Росії по Ростовській області.

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"О 18:50 за московським часом 3 січня за адресою місто Новочеркаськ, вулиця Будьонівська, 156, сталося обвалення частини стіни адміністративної будівлі. Будівля чотириповерхова, нежитлова", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Там зазначають, що частина будівлі, де стався обвал, ще не експлуатувалася. Площа обвалення становила близько 60 квадратних метрів.

На першому поверсі розташоване відділення "Сбербанку", яке не працює більше 1,5 років. Поруч з частиною, що обвалилась, розташований боулінг-клуб,

– зазначили у російському відомстві.

Так, усіх відвідувачів клубу евакуювали. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб. У зв'язку з вибухом на території Челябінської області було введено режим надзвичайної ситуації. Рятувальники витягнули з-під завалів будинку 39 тіл.