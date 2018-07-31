В России впервые отреагировали на санкции ЕС из-за строительства Крымского моста

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало направленными против жителей полуострова новые санкции Евросоюза, введены против компаний, которые способствовали строительству Крымского моста.

Такое заявление сделала представительница МИД РФ Мария Захарова, передает "РБК".

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Как известно, 31 июля Европейский Союз ввел санкции против шести компаний из России, что принимали участие в строительстве Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью РФ Керченский пролив.

Чиновница подчеркнула, что нововведенные санкции являются "подрывной политикой" против крымчан.

Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма,

– заявила Захарова.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.