У Росії вперше відреагували на санкції ЄС через будівництво Кримського мосту

Міністерство закордонних справ Російської Федерації назвало спрямованими проти жителів півострова нові санкції Євросоюзу введені проти компаній, які сприяли будівництву Кримського моста.

Таку заяву зробила представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає "РБК".

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Як відомо, від 31 липня Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Росії, які брали участь в будівництві Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ Керченську протоку.

Чиновниця наголосила, що нововведені санкції є "підривною політикою" проти кримчан.

Захід діє послідовно: заохочує тих, хто займався енергоблокадою Криму, і переслідує тих, хто будує об'єкти цивільної інфраструктури. Підривна політика, спрямована проти жителів Криму,

– заявила Захарова.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.