12:10
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Санкції ЄС за будівництво Кримського мосту: з'явилась реакція Порошенка

242
Порошенко привітав санкції введені за будівництво Кримського мосту
Порошенко привітав санкції введені за будівництво Кримського мосту / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу щодо запровадження санкцій проти шести російських компаній, які причетні до незаконного будівництва Кримського мосту.

Про це глава держави написав у своєму Facebook.

Читайте також: На Кримському мосту виникли нові проблеми

Як відомо, від 31 липня Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Російської Федерації, які брали участь в будівництві Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ Керченську протоку.

У поєднанні з червневим рішенням Ради ЄС продовжити увесь "кримський пакет" санкцій проти Росії до 23 червня 2019 року та історичною "Декларацією Помпео" Кремль отримав жорстку і потужну відповідь на питання приналежності та статусу Криму,
– наголосив Порошенко.

Також, він підкреслив, що доручив МЗС України посилити роботу щодо подальшого посилення санкцій проти Росії-агресора та будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які пов’язані зі спробою анексії та тимчасової окупації Криму.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія Євросоюз Санкції Кримський міст Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
сьогодні, 12:01 Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
Олексій Чибісов
Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
сьогодні, 11:22 Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
Какое "светлое будущее" поднимает на своих знаменах Путин
сьогодні, 11:00 Какое "светлое будущее" поднимает на своих знаменах Путин
Павло Казарін
Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
сьогодні, 10:00 Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
Олена Булан
Чому в дискусіях про зміну Конституції від політики треба перейти до закону
сьогодні, 08:38 Чому в дискусіях про зміну Конституції від політики треба перейти до закону
Ірина Овчар
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В УПЦ КП помоляться за "визволення від нашестя чужинців"
15 березня 2014 , 15:17
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Коноплянка отримав найкращу оцінку з гравців Шальке за програний матч лідеру Бундесліги
 23 вересня 2017 , 19:22
Півзахисник Шахтаря та збірної України одружився
 2 листопада 2017 , 16:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук