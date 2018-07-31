Санкції ЄС за будівництво Кримського мосту: з'явилась реакція Порошенка

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу щодо запровадження санкцій проти шести російських компаній, які причетні до незаконного будівництва Кримського мосту.

Про це глава держави написав у своєму Facebook.

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Як відомо, від 31 липня Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Російської Федерації, які брали участь в будівництві Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ Керченську протоку.

У поєднанні з червневим рішенням Ради ЄС продовжити увесь "кримський пакет" санкцій проти Росії до 23 червня 2019 року та історичною "Декларацією Помпео" Кремль отримав жорстку і потужну відповідь на питання приналежності та статусу Криму,

– наголосив Порошенко.

Також, він підкреслив, що доручив МЗС України посилити роботу щодо подальшого посилення санкцій проти Росії-агресора та будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які пов’язані зі спробою анексії та тимчасової окупації Криму.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.