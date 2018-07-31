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Санкции ЕС за строительство Крымского моста: появилась реакция Порошенко

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Порошенко приветствовал санкции, введенные за строительство Крымского моста
Порошенко приветствовал санкции, введенные за строительство Крымского моста / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза о введении санкций против шести российских компаний, которые причастны к незаконному строительству Крымского моста.

Об этом глава государства написал в своем Facebook.

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Как известно, 31 июля Европейский Союз ввел санкции против шести компаний из Российской Федерации, принимавших участие в строительстве Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью РФ через Керченский пролив.

В сочетании с июньским решением Совета ЕС продлить весь "крымский пакет" санкций против России до 23 июня 2019 года и исторической "Декларацией Помпео" Кремль получил жесткий и мощный ответ на вопрос принадлежности и статуса Крыма
– подчеркнул Порошенко.

Также, он подчеркнул, что поручил МИД Украины усилить работу по дальнейшему усилению санкций против России-агрессора и любых физических или юридических лиц, которые связаны с попыткой аннексии и временной оккупации Крыма.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Петр Порошенко Аннексия Крыма Новости Крыма Крымский мост Санкции Евросоюз
Источник: 24 Канал
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