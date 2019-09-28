07:20
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, 27 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, 27 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      В России задержали попа по подозрению в изнасиловании приемных детей

      15 Читати новину українською
      Российский священник Николай Стремский
      Российский священник Николай Стремский / mayday.rocks

      В российском Оренбурге задержали священника по подозрению в педофилии. Настоятеля храма Николая Стремского обвинили в изнасиловании и развращении приемных детей.

      Адвокаты просили суд отпустить Стремского под домашний арест сообщает TAСС.

      Читайте также: Игристое, но не кагор: РПЦ получила лицензию на производство вин

      Как сообщают российские СМИ, в деле потерпевшими от действий попа считают семерых детей. Всего на воспитании в семье священника – 70 несовершеннолетних. Приемных детей Стремский начал брать еще в 1990-х годах. 


      Семью Стремского считают одной из самых больших в России

      Также арестованы совершеннолетняя дочь Стремского и ее муж, подробностей пока нет. Всем троим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 12 ноября.

      Отметим, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области воздерживается от комментариев.

      Отметим, что в августе в России случился громкий скандал: там священник жестоким образом проводил обряд крещения. Он с силой окунал ребенка в воду под крики матери и самого малыша и нанес ребенку травмы.

      blog_ava
      Скандал Украина – США: Саакашвили обнародовал малоизвестные страницы из жизни Злочевского
      сегодня
      304
      Теги: Скандал Новости России Дети и несовершеннолетние РПЦ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленое проклятье Трампа
      сегодня , 00:00 Зеленое проклятье Трампа
      Іван Яковина 163
      Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом
      27 сентября , 23:22 Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом
      307
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      114
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      27 сентября , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 918
      Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      27 сентября , 21:02 Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      Світлана Попова 419
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук