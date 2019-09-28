В России задержали попа по подозрению в изнасиловании приемных детей

В российском Оренбурге задержали священника по подозрению в педофилии. Настоятеля храма Николая Стремского обвинили в изнасиловании и развращении приемных детей.

Адвокаты просили суд отпустить Стремского под домашний арест сообщает TAСС.

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Как сообщают российские СМИ, в деле потерпевшими от действий попа считают семерых детей. Всего на воспитании в семье священника – 70 несовершеннолетних. Приемных детей Стремский начал брать еще в 1990-х годах.



Семью Стремского считают одной из самых больших в России

Также арестованы совершеннолетняя дочь Стремского и ее муж, подробностей пока нет. Всем троим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 12 ноября.

Отметим, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области воздерживается от комментариев.

Отметим, что в августе в России случился громкий скандал: там священник жестоким образом проводил обряд крещения. Он с силой окунал ребенка в воду под крики матери и самого малыша и нанес ребенку травмы.