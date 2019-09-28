У Росії затримали попа за підозрою у зґвалтуванні прийомних дітей

В російському Оренбурзі затримали священника за підозрою в педофілії. 55-літнього настоятеля храму Миколу Стремського звинуватили у зґвалтуванні та розбещуванні прийомних дітей.

Адвокати просили суд відпустити Стремського під домашній арешт повідомляє TASS.

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Як повідомляють російські ЗМІ, у справі потерпілими від дій попа вважають сімох дітей. Загалом на вихованні у сім'ї священника – 70 неповнолітніх.

Прийомних дітей Стремський почав брати ще в 1990-их роках.



Сім'ю Стремського вважають однією з найбільших у Росії

Також заарештовані повнолітня дочка Стремського та її чоловік, подробиць наразі немає. Усім трьом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 листопада.

Зазначимо, що засідання суду відбувалося закритому режимі. Слідче управління Слідчого комітету РФ по Оренбурзькій області утримується від коментарів.

Зазначимо, що у серпні в Росії трапився гучний скандал: там священник у жорстокий спосіб проводив обряд хрещення. Він з силою занурював дитину в воду під крики матері і самого малюка та наніс дитині травми.