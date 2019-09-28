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      У Росії затримали попа за підозрою у зґвалтуванні прийомних дітей

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      Російський священник Микола Стремський
      Російський священник Микола Стремський / mayday.rocks

      В російському Оренбурзі затримали священника за підозрою в педофілії. 55-літнього настоятеля храму Миколу Стремського звинуватили у зґвалтуванні та розбещуванні прийомних дітей.

      Адвокати просили суд відпустити Стремського під домашній арешт повідомляє TASS.

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      Як повідомляють російські ЗМІ, у справі потерпілими від дій попа вважають сімох дітей. Загалом на вихованні у сім'ї священника – 70 неповнолітніх.

      Прийомних дітей Стремський почав брати ще в 1990-их роках. 


      Сім'ю Стремського вважають однією з найбільших у Росії

      Також заарештовані повнолітня дочка Стремського та її чоловік, подробиць наразі немає. Усім трьом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 листопада.

      Зазначимо, що засідання суду відбувалося закритому режимі. Слідче управління Слідчого комітету РФ по Оренбурзькій області утримується від коментарів.

      Зазначимо, що у серпні в Росії трапився гучний скандал: там священник у жорстокий спосіб проводив обряд хрещення. Він з силою занурював дитину в воду під крики матері і самого малюка та наніс дитині травми. 

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      Теги: Скандал Новини Росії Діти і неповнолітні РПЦ
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