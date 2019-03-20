В сети появилось видео реакции Супрун на "шоу" Ляшко во время заседания правительства

В сети появилось видео реакции и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун на очередной скандал Олега Ляшко и перепалку с премьер-министром во время заседания Кабмина.

Видео на своей странице опубликовала пользователь Facebook Марина Асмолова.

Читайте также: Хот-дог для Тимошенко и "никакой агитации" за Зеленского: как политики привлекают к себе внимание

Женщина подписала: "Иногда мне кажется, что я Ульяна". На кадрах видно, как и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун принципиально игнорирует срыв заседания Кабмина и не обращает внимания на выступление Олега Ляшко.

Пользователи соцсети начать писать комментарии в поддержку Ульяны Супрун:

Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко ворвался на заседание Кабинета министров и устроил перепалку с премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за субсидий. Также политик привел с собой 84-летнюю пенсионерку.

Напомним, нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун. Он требовал запретить ей исполнять обязанности министра здравоохранения. И суд частично удовлетворил просьбу политика. Супрун было запрещено принимать участие в заседаниях Кабинета министров и голосовать, а также определять стратегическое развитие Минздрава. Однако она по-прежнему могла выполнять обязанности первого заместителя министра – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.



Мосийчуку не нравилось, что и. о. министра до сих пор имеет гражданство США. На самом же деле она получила украинское гражданство от президента еще в 2015 году. А двойное гражданство прямо не запрещено в Украине, и его наличие не предусматривает никакого наказания.



На сторону Супрун стала большая часть общества, а также Кабмин и Минюст, и 14 февраля Окружной админсуд Киева отменил временный запрет Супрун управлять Минздравом.