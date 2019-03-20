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      Ляшко в своем стиле: политик с пенсионеркой попытался сорвать заседание Кабмина – видео

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      Ляшко попытался сорвать заседание Кабинета министров
      Ляшко попытался сорвать заседание Кабинета министров / 24 канал

      Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко ворвался на заседание Кабинета министров и устроил перепалку с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

      Олег Ляшко привел с собой 84-летнюю пенсионерку, сообщает корреспондент 24 канала с места события.

      Читайте также: В Украине снизили цену на газ в апреле

      Сперва охрана не хотела пустить Олега Ляшко с женщиной. Политик зачитывал фамилии пенсионеров, которые не смогли получить субсидию. Он добавил, что пенсионерка ждет премьера.

      ляшко кабмін
      Охрана не пускала Олега Ляшко на заседание правительства//Фото: 24 канал

      Впоследствии охрана таки разрешила Ляшко зайти на заседание правительства. Однако, пенсионерку политик решил не приглашать на заседание Кабмина, поэтому оставил ее в коридоре.

      Олег Ляшко привел с собой 84-летнюю женщину на заседание Кабмина: смотрите видео

      Ляшко прорвался на заседание правительства и выразил претензии в связи с планами продлить контракт с правлением с НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, Олег Ляшко устроил перепалку с Гройсманом, по вопросам субсидий и пенсий.

      В свою очередь, Владимир Гройсман упрекнул Ляшко в "меганекультурном и меганевоспитаном" поведении.

      Олег Ляшко устроил перепалку с Гройсманом на заседании Кабмина: смотрите видео

      Все же Кабинет министров Украины продлил на год контракт с НАК "Нафтогаз Украины" и его нынешним главой Андреем Коболевым на новых условиях.

      В контрактах членов правления будут такие требования:

      1. Обеспечить отделение газотранспортной системы, сертификация ее по европейскому законодательству и продление транзита после 1 января 2020 года;
      2. Нарастить добычу газа компанией "Укргаздобыча";
      3. Уменьшить уровень заработных плат на 50% с отменой премиальных выплат.
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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Гройсман Нафтогаз Олег Ляшко Кабинет Министров Украины Субсидии Пенсия
      Источник: 24 канал
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