Ляшко в своем стиле: политик с пенсионеркой попытался сорвать заседание Кабмина – видео
Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко ворвался на заседание Кабинета министров и устроил перепалку с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Олег Ляшко привел с собой 84-летнюю пенсионерку, сообщает корреспондент 24 канала с места события.
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Сперва охрана не хотела пустить Олега Ляшко с женщиной. Политик зачитывал фамилии пенсионеров, которые не смогли получить субсидию. Он добавил, что пенсионерка ждет премьера.
Охрана не пускала Олега Ляшко на заседание правительства//Фото: 24 канал
Впоследствии охрана таки разрешила Ляшко зайти на заседание правительства. Однако, пенсионерку политик решил не приглашать на заседание Кабмина, поэтому оставил ее в коридоре.
Олег Ляшко привел с собой 84-летнюю женщину на заседание Кабмина: смотрите видео
Ляшко прорвался на заседание правительства и выразил претензии в связи с планами продлить контракт с правлением с НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, Олег Ляшко устроил перепалку с Гройсманом, по вопросам субсидий и пенсий.
В свою очередь, Владимир Гройсман упрекнул Ляшко в "меганекультурном и меганевоспитаном" поведении.
Олег Ляшко устроил перепалку с Гройсманом на заседании Кабмина: смотрите видео
Все же Кабинет министров Украины продлил на год контракт с НАК "Нафтогаз Украины" и его нынешним главой Андреем Коболевым на новых условиях.
В контрактах членов правления будут такие требования:
- Обеспечить отделение газотранспортной системы, сертификация ее по европейскому законодательству и продление транзита после 1 января 2020 года;
- Нарастить добычу газа компанией "Укргаздобыча";
- Уменьшить уровень заработных плат на 50% с отменой премиальных выплат.