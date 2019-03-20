Ляшко у своєму стилі: політик з пенсіонеркою спробував зірвати засідання Кабміну – відео

Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко увірвався на засідання Кабінету міністрів і влаштував перепалку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Олег Ляшко привів з собою 84-річну пенсіонерку, повідомляє кореспондент 24 каналу з місця події.

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Спершу охорона не хотіла пустили Олега Ляшка з жінкою. Політик зачитував прізвища пенсіонерів, які не змогли отримати субсидію. Він додав, що пенсіонерка чекає на прем'єра.



Охорона не пускала Олега Ляшка на засідання уряду//Фото: 24 канал

Згодом охорона таки дозволила Ляшку зайти на засідання уряду. Однак, пенсіонерку політик вирішив не запрошувати на засідання Кабміну, тож залишив її у коридорі.

Олег Ляшко привів з собою 84-річну жінку на засідання Кабміну: дивіться відео

Ляшко прорвався на засідання уряду і висловив претензії в зв'язку з планами продовжити контракт з правлінням з НАК "Нафтогаз України". Крім того, Олег Ляшко влаштував перепалку з Гройсманом, з питань субсидій та пенсій.

У свою чергу, Володимир Гройсман дорікнув Ляшку в "меганекультурній і меганевихованій" поведінці.

Олег Ляшко влаштував перепалку з Гройсманом на засіданні Кабміну: дивіться відео

Все ж Кабінет міністрів України продовжив на рік контракт з НАК "Нафтогаз України" та його нинішнім очільником Андрієм Коболєвим на нових умовах.

У контрактах членів правління будуть такі вимоги: