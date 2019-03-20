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      У мережі з'явилося відео реакції Супрун на "шоу" Ляшка під час засідання уряду

      1474 Читать новость на русском
      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 24 канал

      У мережі з'явилося відео реакції в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на черговий скандал Олега Ляшка та перепалку з прем'єр-міністром під час засідання Кабміну.

      Відео на своїй сторінці опублікувала користувачка Facebook Марина Асмолова.

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      Жінка підписала: "Інколи мені здається, що я Уляна". На кадрах видно, як в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун принципово ігнорує зірвання засідання Кабміну та не звертає увагу на виступи Олега Ляшка. 


      Користувачі соцмережі почати писати коментарі на підтримку Уляни Супрун: 

      Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко увірвався на засідання Кабінету міністрів і влаштував перепалку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом через субсидії. Також політик привів з собою 84-річну пенсіонерку.

       

      Нагадаємо, нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун. Він вимагав заборонити їй виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. І суд частково задовольнив прохання політика. Супрун було заборонено брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і голосувати, а також визначати стратегічний розвиток МОЗ. Проте вона надалі могла виконувати обов'язки першого заступника міністра – підписувати документи, розпорядження, видавати доручення.

      Мусійчукові не подобалось, що в. о. міністра досі має громадянство США. Насправді ж вона отримала українське громадянство від президента ще у 2015 році. А подвійне громадянство прямо не заборонене в Україні і його наявність не передбачає жодного покарання.

      На сторону Супрун стала велика частина суспільства, а також Кабмін та Мін’юст і 14 лютого Окружний адмінсуд Києва скасував тимчасову заборону Супрун керувати МОЗ.

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      Теги: Новини України Олег Ляшко Уляна Супрун Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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