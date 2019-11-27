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      В сети показали фото печальных последствий экокатастрофы в Крыму

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      Появились фото последствий экокатастрофы в Крыму / Твиттер-страница RoksolanaToday&Крым

      Проблема с водой в оккупированном Крыму набирает обороты. В сети появились грустные фото из Симферопольского водохранилища – его становится все меньше.

      Из-за засухи оно почти исчезло, фотографии появились на твиттер-странице блогера RoksolanaToday & Крым.

      Смотрите также: Озера больше нет: печальные фото экологической катастрофы в Крыму

      "Симферопольское водохранилище – одно из крупнейших водоемов полуострова. По пересохшем дну водохранилища, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили", – говорится в сообщении.

      На оккупированном полуострове теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе. Так, пересыхать начали главные реки, которые питают водохранилища полуострова. В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах.

      • В частности, пересохла река Черная. Она питает Чернореченское водохранилище – для водоснабжения Севастополя;
      • В верховьях пересохла река Альма, которая питает Партизанское водохранилище – водоснабжение Симферополя.
      • Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены.

      Насколько серьезны в Крыму проблемы с водой?

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.
      • Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.
      • Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыме является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за нехватки воды.
      • Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода из материковой Украины, не давая им стать солеными.
      • Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
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