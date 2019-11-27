В сети показали фото печальных последствий экокатастрофы в Крыму

Проблема с водой в оккупированном Крыму набирает обороты. В сети появились грустные фото из Симферопольского водохранилища – его становится все меньше.

Из-за засухи оно почти исчезло, фотографии появились на твиттер-странице блогера RoksolanaToday & Крым.

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"Симферопольское водохранилище – одно из крупнейших водоемов полуострова. По пересохшем дну водохранилища, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили", – говорится в сообщении.

ЗАСУХА

КАТАСТРОФА

Симферопольское водохранилище — один из крупнейших водоёмов полуострова

по пересохшему дну водохранилища, которое ещё совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили pic.twitter.com/l2furmQrfJ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) November 26, 2019

На оккупированном полуострове теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе. Так, пересыхать начали главные реки, которые питают водохранилища полуострова. В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах.

В частности, пересохла река Черная. Она питает Чернореченское водохранилище – для водоснабжения Севастополя;

В верховьях пересохла река Альма, которая питает Партизанское водохранилище – водоснабжение Симферополя.

Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены.

Насколько серьезны в Крыму проблемы с водой?