У мережі показали фото сумних наслідків екокатастрофи в Криму

Проблема із водою в окупованому Криму набирає обертів. У мережі з’явилися сумні фото із Сімферопольського водосховища – його стає все менше.

Через посуху воно майже зникло, світлини з’явились на твітер-сторінці блогера RoksolanaToday&Крим.

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"Сімферопольське водосховище – одна з найбільших водойм півострова. По пересохлому дну водосховища, яке ще зовсім недавно було повністю покрито водою, ходять люди та їздять автомобілі", – мовиться у повідомленні.

ЗАСУХА

КАТАСТРОФА

Симферопольское водохранилище — один из крупнейших водоёмов полуострова

по пересохшему дну водохранилища, которое ещё совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили pic.twitter.com/l2furmQrfJ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) November 26, 2019

На окупованому півострові тепла осінь із мінімальними опадами призвела до сильної посухи. Так, пересихати почали головні річки, які живлять водосховища півострова. У листопаді в багатьох населених пунктах вода майже зникла в колодязях і навіть свердловинах.

Зокрема, пересохла річка Чорна. Вона живить Чорноріченське водосховище – для водопостачання Севастополя;

У верхів'ях пересохла річка Альма, яка живить Партизанське водоймище – водопостачання Сімферополя.

Річки Кача, Бельбек, Коккозка сильно виснажені.