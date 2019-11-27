У мережі показали фото сумних наслідків екокатастрофи в Криму
Проблема із водою в окупованому Криму набирає обертів. У мережі з’явилися сумні фото із Сімферопольського водосховища – його стає все менше.
Через посуху воно майже зникло, світлини з’явились на твітер-сторінці блогера RoksolanaToday&Крим.
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"Сімферопольське водосховище – одна з найбільших водойм півострова. По пересохлому дну водосховища, яке ще зовсім недавно було повністю покрито водою, ходять люди та їздять автомобілі", – мовиться у повідомленні.
На окупованому півострові тепла осінь із мінімальними опадами призвела до сильної посухи. Так, пересихати почали головні річки, які живлять водосховища півострова. У листопаді в багатьох населених пунктах вода майже зникла в колодязях і навіть свердловинах.
- Зокрема, пересохла річка Чорна. Вона живить Чорноріченське водосховище – для водопостачання Севастополя;
- У верхів'ях пересохла річка Альма, яка живить Партизанське водоймище – водопостачання Сімферополя.
- Річки Кача, Бельбек, Коккозка сильно виснажені.
Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.
- Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.
- Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.
- Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.
- Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.