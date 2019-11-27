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      У мережі показали фото сумних наслідків екокатастрофи в Криму

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      З'явились фото наслідків екокатастрофи в Криму / Твітер-сторінка RoksolanaToday&Крым

      Проблема із водою в окупованому Криму набирає обертів. У мережі з’явилися сумні фото із Сімферопольського водосховища – його стає все менше.

      Через посуху воно майже зникло, світлини з’явились на твітер-сторінці блогера RoksolanaToday&Крим.

      Дивіться також: Озера більше нема: сумні фото екологічної катастрофи в Криму

      "Сімферопольське водосховище – одна з найбільших водойм півострова. По пересохлому дну водосховища, яке ще зовсім недавно було повністю покрито водою, ходять люди та їздять автомобілі", – мовиться у повідомленні.

      На окупованому півострові тепла осінь із мінімальними опадами призвела до сильної посухи. Так, пересихати почали головні річки, які живлять водосховища півострова. У листопаді в багатьох населених пунктах вода майже зникла в колодязях і навіть свердловинах.

      • Зокрема, пересохла річка Чорна. Вона живить Чорноріченське водосховище – для водопостачання Севастополя;
      • У верхів'ях пересохла річка Альма, яка живить Партизанське водоймище – водопостачання Сімферополя.
      • Річки Кача, Бельбек, Коккозка сильно виснажені.

      Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?

      • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.
      • Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.
      • Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.
      • Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.
      • Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Екологія
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