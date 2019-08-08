В США похвалили Зеленского за реакцию на обстрелы на Донбассе

В посольстве США в Украине отметили сдержанность и храбрость президента Зеленского и ВСУ после недавнего обстрела на Донбассе, в результате которого погибли 4 военных. В дипломатическом учреждении отметили, что Украина сохранила потенциал для настоящего прекращения огня, спасающего жизнь украинцев.

Таким образом властям удалось ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта, отмечают в посольстве США.

Интересно! Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших воинов: известны имена

Американцы убеждены, что такой подход заслуживает полной поддержки "нормандской четверки", включая Россию. По их мнению, агрессор мог бы обнаружить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы.

Что известно об убийстве 4 украинских военных?6 августа враг обстрелял позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, в результате чего погибли четверо военнослужащих. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.



На убийство военных отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что смертельный обстрел украинских военных направлен на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно длиться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.



По его словам, Украина искренне стремится к миру и это стремление является неизменным. Но 6 августа весь мир увидел, кто мира не хочет. Заметим, хлебное перемирие продолжалось всего 17 дней. Впоследствии Зеленский срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. Зеленский попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев.